Выдворенный Саакашвили заявил, что Порошенко не человек, а "подлый барыга"

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, считает свое выдворение из Украины в Польшу слабостью власти и призвал соратников спокойно на это реагировать.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключил, что Саакашвили могут выдворить с Украины и назвал такие действия "незаконными". Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.

"Нам надо на это реагировать достаточно спокойно, нам на их слабость надо реагировать силой духа, на их разводки надо реагировать правдой, мы правы. Это мелкий, дешевый разводчик (президент Украины Петр) Порошенко, это не президент, это не мужчина даже, это просто подлый барыга, который хочет угробить Украину", — сказал Саакашвили во время телефонного разговора со своим соратником Давидом Сакварелидзе, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, действия в отношении него показывают "слабость власти".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.