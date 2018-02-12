Власти США обвинили NBC News в дезинформации по "вмешательству" РФ в выборы

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Помощник министра внутренней безопасности США по вопросам кибербезопасности Жанетт Манфра опубликовала в понедельник заявление, в котором обвинила американский телеканал NBC News в предоставлении ложной информации о "вмешательстве" РФ в американские выборы.

"Недавний репортаж NBC представил неверные факты и запутал аудиторию в отношении усилий МВБ… по противодействию вмешательства в выборы. Прежде всего, позвольте мне ясно выразиться: у нас нет никаких доказательств, новых или старых, что были манипуляции голосами русскими хакерами во время выборов 2016 года", — говорится в ее заявлении.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на Манфру сообщил, что в ходе президентских выборов в США русские хакеры якобы проникли в списки учета избирателей нескольких штатов.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".