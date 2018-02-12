Эксперт назвал вынужденным выдворение Саакашвили в Польшу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Выдворение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является половинчатым решением, его должны были депортировать в Грузию, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Ранее государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение в понедельник Михаила Саакашвили в Польшу. Перед этим сообщалось, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины.

"Я могу сразу сказать, что, на мой взгляд, это половинчатое решение, потому что его по всем правилам должны были депортировать не в Польшу, а в Грузию, это должны были бы сделать другие службы. Должны были бы сделать СБУ, правоохранительные органы", — сообщил РИА Новости эксперт, отметив, что все возможности для этого у Украины есть.

"То, что его депортируют в Польшу, а не Грузию, говорит о том, что у Саакашвили по-прежнему существует определенный иммунитет, приданный ему Западом", — отметил Безпалько, объяснив этим "иммунитетом" ограниченность украинских властей в своих действиях в отношении экс-губернатора Одесской области.

"Поэтому Порошенко, неоднократно пытавшийся влияние Саакашвили как-то нивелировать, уменьшить, был очень ограничен в своих действиях – какой-то непонятный полудомашний арест ночной организовывали, ограничивали свободу его сотрудников, подельников", — добавил эксперт.

По его мнению, на депортацию при помощи госпогранслужбы президент Украины Петр Порошенко был вынужден пойти — Саакашвили представляет резонное беспокойство, являясь политическим противником, который оказывал давление на него, призывал к беспорядкам и импичменту.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.