Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о медпомощи

СУХУМ, 12 фев – РИА Новости. Парламент Абхазии ратифицировал межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, сообщает Sputnik Абхазия.

Проект постановления представил заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.

Он пояснил, что, в соответствии с соглашением, экстренная помощь для граждан двух государств будет бесплатной. Плановая высокотехнологичная медпомощь будет предоставлена россиянам, проживающим в Абхазии, а также лицам с двойным гражданством и застрахованным в системе медстрахования России за счет средств страховых организаций.

Гражданам Абхазии, пребывающим на территории России и не застрахованным в системе медицинского страхования, помощь будет оказана за счет средств медицинских учреждений по квотам, которые выделяются уполномоченным органом в сфере здравоохранения двух стран.

Председатель профильного парламентского Комитета Алхас Джинджолия рекомендовал коллегам ратифицировать соглашение и отметил, что этот договор позволяет регламентировать те сферы взаимодействия двух стран в области медицинского страхования, которые не вошли в предыдущее соглашение по страхованию.

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