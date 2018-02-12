В ЛНР обнаружили группу украинских диверсантов у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила в понедельник, что засекла диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в ходе перестрелки погибли трое украинских военных.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

"В 16.10 12 февраля 2018 года с направления населенного пункта Крымское в направлении населенного пункта Желобок противник предпринял попытку диверсионно-разведывательной группой численностью до семи человек из состава 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ выдвинутся в сторону позиции Народной милиции ЛНР с целью поиска брешей и захвата наших позиций", — заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, военнослужащие Народной милиции ЛНР выявили украинских силовиков и открыли перекрестный огонь из штатного стрелкового оружия – пулеметов и автоматов. "Трое военнослужащих ВСУ были убиты, остальные из состава диверсионно-разведывательной группы, оставив тела своих бессмысленно погибших товарищей, отошли в направлении урочища Костомарова", — уточнил Марочко.

По данным Народной милиции, потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет.