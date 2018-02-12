МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Компания Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, объявила себя единственным правообладателем товарного знака "Киевский торт". Соответствующее заявление опубликовано на сайте корпорации.

В пресс-релизе отмечается, что сторонние производители "вводят потребителей в заблуждение", выпуская кондитерские изделия под маркой "Киевский". При этом, по мнению представителей Roshen, эксклюзивная рецептура и технология изготовления торта являются интеллектуальной собственностью фирмы, а их копирование возможно только после приобретения лицензии.

В сообщении утверждается, что права корпорации на десерт зафиксированы "рядом свидетельств на знаки для товаров и услуг, выданных уполномоченными государственными органами". При этом свои интересы Roshen готова отстаивать в суде.

В пресс-релизе также представлены данные соцопросов, согласно которым наименование "Киевский торт" у большинства украинцев вызывает ассоциации с компанией Петра Порошенко.

Ранее представители фирмы обратились в суд с требованием запретить торговой сети "Ашан" использовать упаковку "Киевского торта" для фасовки собственной продукции. Аналогичный иск компания подала против ООО "Беллария" и "Киевский БКК".

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Петру Порошенко, который, выдвигая свою кандидатуру на пост президента Украины, обещал в случае победы продать главный актив, однако до сих пор этого не сделал. По версии официального Киева, сделка до сих пор не состоялась из-за конфликта в Донбассе.