Генпрокуратура Украины попросила объявить в розыск главреда "Страны.ua"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Украины потребовала в Шевченковском районном суде Киева объявить главного редактора украинского издания "Страна.ua" Игоря Гужву в розыск из-за "уклонения от суда" по обвинению в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины розыск обвиняемого, который уклоняется от суда, объявляется решением суда. Учитывая изложенное, прошу объявить обвиняемого Игоря Гужву в розыск", — сказал прокурор на заседании суда в понедельник.

При этом адвокат Гужвы выступила против объявления журналиста в розыск, по ее словам, он находится на лечении в Австрии и не скрывается от суда.

Гужва ранее выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева ранее предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.