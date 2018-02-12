Польша не давала согласие на возвращение Саакашвили, заявил адвокат

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Защита бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявила, что Польша не давала согласие на возвращение политика, поэтому процедура реадмиссии невозможна.
Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов сообщил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. Второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить с Украины. При этом сайт Телевизионной службы новостей телеканала "1+1" со ссылкой на источник сообщил, что Саакашвили уже вылетел с Украины в Польшу чартерным рейсом.
"Реадмиссия в Польшу невозможна, потому что Польша не дала согласия на возвращение его на ее территорию. Поэтому остается незаконное выдворение с применением непонятных вооруженных спецназовцев или преступных военных группировок, которые помогают власти это сделать", — цитирует партия Саакашвили "Движение новых сил" адвоката Чернолуцкого.