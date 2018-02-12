Польша не давала согласие на возвращение Саакашвили, заявил адвокат

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Защита бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявила, что Польша не давала согласие на возвращение политика, поэтому процедура реадмиссии невозможна.

Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов сообщил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. Второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить с Украины. При этом сайт Телевизионной службы новостей телеканала "1+1" со ссылкой на источник сообщил, что Саакашвили уже вылетел с Украины в Польшу чартерным рейсом.

"Реадмиссия в Польшу невозможна, потому что Польша не дала согласия на возвращение его на ее территорию. Поэтому остается незаконное выдворение с применением непонятных вооруженных спецназовцев или преступных военных группировок, которые помогают власти это сделать", — цитирует партия Саакашвили "Движение новых сил" адвоката Чернолуцкого.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.