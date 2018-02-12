Земельный суд Берлина решил, что в Facebook должны поменять настройки

БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Земельный суд Берлина вынес решение о том, что компания Facebook должна изменить некоторые настройки и положения о защите информации и пользовательских условиях, поскольку они нарушают действующее законодательство ФРГ, сообщили в немецком Федеральном союзе обществ защиты потребителей (VZBV).

"Facebook скрывает свои не соответствующие закону о защите информации настройки в части о личных данных, не информируя об этом исчерпывающе при регистрации", — говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе VZBV.

В итоге суд потребовал от Facebook устранить все пять замечаний, заявленных в иске VZBV. Речь идет об автоматическом обозначении местонахождения пользователя соцсети, доступе к его хронике, о некоторых параметрах поиска профиля пользователя в соцсети, уточняется в сообщении.

Помимо этого, суд выявил еще восемь замечаний в пользовательских условиях Facebook, которые также должны быть исправлены. Речь идет о передаче личных данных пользователя соцсети "в коммерческих, спонсорских или похожих целях", при этом в условиях Facebook это использование "не согласуется должным образом", говорится на сайте VZBV. Также недопустимо требование Facebook о том, что пользователь должен представиться настоящим именем, а не псевдонимом.

Вместе с тем суд отклонил в иске пункт о том, что Facebook противозаконно называет свои услуги бесплатными на том основании, что пользователи не оплачивают услуги деньгами, но предоставляют сети фактически для использования свои личные данные, дополняется в релизе.