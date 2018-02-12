Саакашвили вылетел с Украины в Польшу

Уголовное дело против Саакашвили на Украине (286)

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вылетел с Украины в Польшу, сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1" со ссылкой на источник.

"Политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени (17:00 мск)", — говорится в сообщении.

Украинская погранслужба подтвердила эту информацию. В ведомстве рассказали, что в понедельник Саакашвили уведомили "о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания".

Защита политика назвала высылку незаконной, отметив, что Варшава не давала согласия на возвращение Саакашвили.

Обвинения против Саакашвили

Политика обвиняют в незаконном пересечении польско-украинской границы в начале сентября.

В конце октября миграционная служба отказалась предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд оставил его в силе. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

В понедельник соратник политика, депутат Верховной рады Юрий Деревянко рассказал, что неизвестные задержали Саакашвили в ресторане и везут в аэропорт "Борисполь".