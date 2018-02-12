КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вылетел с Украины в Польшу, сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1" со ссылкой на источник.
"Политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени (17:00 мск)", — говорится в сообщении.
Украинская погранслужба подтвердила эту информацию. В ведомстве рассказали, что в понедельник Саакашвили уведомили "о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания".
Защита политика назвала высылку незаконной, отметив, что Варшава не давала согласия на возвращение Саакашвили.
Обвинения против Саакашвили
Политика обвиняют в незаконном пересечении польско-украинской границы в начале сентября.
В конце октября миграционная служба отказалась предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд оставил его в силе. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины.
В понедельник соратник политика, депутат Верховной рады Юрий Деревянко рассказал, что неизвестные задержали Саакашвили в ресторане и везут в аэропорт "Борисполь".