АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Улица, на которой расположено посольство США в Анкаре, будет переименована в честь операции "Оливковая ветвь", которую турецкая армия проводит в сирийском Африне, заявил мэр Анкары Мустафа Туна.
"Мы подписали предложение о переименовании улицы Невзата Тандогана, на которой находится посольство США, в улицу "Оливковой ветви". Инициатива будет внесена сегодня на утверждение муниципального собрания Анкары", — написал Туна в Twitter.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.