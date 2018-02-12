АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Улица, на которой расположено посольство США в Анкаре, будет переименована в честь операции "Оливковая ветвь", которую турецкая армия проводит в сирийском Африне, заявил мэр Анкары Мустафа Туна.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой "Исламское государство"*. Также Турция пока безуспешно требует у США выдать оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого она обвиняет в организации попытки переворота в стране в июле 2016 года.

"Мы подписали предложение о переименовании улицы Невзата Тандогана, на которой находится посольство США, в улицу "Оливковой ветви". Инициатива будет внесена сегодня на утверждение муниципального собрания Анкары", — написал Туна в Twitter.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.