В Китае более тысячи заключенных смогут встретить Новый год дома

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Власти Китая приняли решение позволить около 1300 заключенным из порядка 300 тюрем временно покинуть исправительные учреждения и встретить Новый год дома с родными, говорится в заявлении на сайте министерства юстиции КНР.

Для того, чтобы попасть в эти списки, заключенные должны соответствовать ряду условий, а именно, к моменту утверждения списков должны уже отбыть более половины срока, отличаться хорошим поведением, не представлять угрозы для общества после покидания стен исправительного учреждения. В списки не могли попасть осужденные за терроризм, наркоторговлю, участие в преступных группировках.

Согласно выпущенному постановлению, заключенные во время нахождения на свободе не имеют право играть в азартные игры, водить автомобиль, напиваться, находиться в развлекательных заведениях. Также им строго запрещено вступать в любой контакт с жертвами их правонарушений.

Китайский Новый год выпадает в ночь на 16 февраля, министерство не уточняет, на какой период заключенные будут отпущены на свободу.