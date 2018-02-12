В Бельгии разбился прогулочный самолет

БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Прогулочный самолет разбился в понедельник в пригороде бельгийского города Хасселт: пассажир и пилот погибли, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"Согласно поступившей с места авиакатастрофы информации, пассажир и пилот погибли", — сказал собеседник агентства.

По предварительной версии, малый двухмоторный самолет потерпел крушение, задев линии электропередачи.

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