В Бельгии разбился прогулочный самолет

БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Прогулочный самолет разбился в понедельник в пригороде бельгийского города Хасселт: пассажир и пилот погибли, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"Согласно поступившей с места авиакатастрофы информации, пассажир и пилот погибли", — сказал собеседник агентства.
По предварительной версии, малый двухмоторный самолет потерпел крушение, задев линии электропередачи.
Deux morts dans l'accident d'un avion de tourisme à Hasselt https://t.co/jLv95zci9Y pic.twitter.com/q9P1TK9Jc5— LEVIF / L'EXPRESS (@LeVif) 12 февраля 2018 г.