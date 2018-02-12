Британский суд прекратил процесс Буковского из-за болезни обвиняемого

ЛОНДОН, 12 фев – РИА Новости. Королевский суд города Кембридж прекратил судопроизводство в отношении бывшего советского диссидента Владимира Буковского, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат обвиняемого Роберт Браун.

"Суд Кембрдижа принял такое решение на основании медицинских заключений", — сказал Браун. По его словам, было проведено несколько медицинских освидетельствований и из-за "плохого состояния здоровья обвиняемого" суд решил прекратить дело.

"Его состояние проверяли уже много раз, он плохо себя чувствует и человек уже немолодой", — сказал собеседник агентства.

В середине декабря 2016 года суд на Буковским был прерван из-за госпитализации обвиняемого с пневмонией. Бывший диссидент обвиняется по пяти эпизодам, связанным с производством и хранением "непристойных" фотографий несовершеннолетних, и в общей сложности по 11 эпизодам, подпадающим под действие трех различных статей. Заседания суда несколько раз переносились на лето 2017 года.

Следствие утверждало, что Буковский хранил детские фотографии порнографического характера. Буковский в ответ на это подал в лондонский Высокий суд жалобу на клевету со стороны Королевской прокурорской службы. В июле 2016 года Высокий суд постановил, что Буковский не причастен к съемке непристойных фото и не обвиняется в участии или присутствии при действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В английской юридической практике различаются понятия "съемки" и "производства" (making) непристойных фотографий, под которым подразумевается их скачивание из интернета и/или распечатывание.