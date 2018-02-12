СМИ сообщили о возможной депортации Саакашвили

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после задержания могут депортировать в Европу, сообщает в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

Ранее член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил РИА Новости, что Саакашвили задержан в Киеве.

"Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", — цитирует источника издание. По его словам, процедуры по высылке не займут много времени, ведь уже есть решения судов.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

Генпрокурор страны Юрий Луценко ранее не исключал, что если суд признает, что Саакашвили не имеет права на политическое убежище на Украине, возникнет несколько возможностей для него. По его словам, первая — добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть, Польшу.