В СБУ опровергли причастность к задержанию Саакашвили в Киеве

Уголовное дело против Саакашвили на Украине (279)

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет отношения к задержанию бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко.

"Мы не задерживали", — заявила Гитлянская.

Вместе с тем, в Генпрокуратуре, а также миграционной службе Украины РИА Новости заявили, что также не задерживали Саакашвили.

Комментарием МВД и Государственной пограничной службы РИА Новости пока не располагает. По данным СМИ, спецназ, задержавший политика, имел опознавательные знаки пограничной службы.