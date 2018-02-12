В Киеве задержали Михаила Саакашвили

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил РИА Новости соратник политика, депутат Верховной рады Юрий Деревянко.

"Только что его похитили неизвестные из <…> ресторана "Сулугуни" в Киеве", — сказал Деревянко.

По словам соратницы политика Лизы Богуцкой, Саакашвили везут в аэропорт Борисполь, чтобы выслать в Варшаву. Она заявила, что сторонники Саакашвили намерены блокировать дороги и аэропорт, чтобы политика не вывезли из Киева.

При этом в Борисполе РИА Новости заявили, что у них нет информации о возможном приезде Саакашвили.

Как заявил адвокат Павел Богомазов, Саакашвили задержала погранслужба.

"(В задержании. — Прим. ред.) есть признаки незаконного выдворения, но это все незаконно, потому что оснований для выдворения нет", — считает другой адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Обвинения против Саакашвили

Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении польско-украинской границы в начале сентября.

В конце октября миграционная служба отказалась предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд подтвердил это решение. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

Сам политик считает, что киевские власти хотят его депортировать. По мнению Саакашвили, его экстрадиция в Грузию приведет к массовым протестам на Украине. В Грузии экс-президента заочно обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси неоднократно просил Киев выдать Саакашвили.