СМИ узнали, что Филиппины могут закупить вертолеты у России вместо Канады

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что после отмены сделки о покупке 16 вертолетов типа Bell 412EPI у Канады власти страны намерены рассмотреть другие страны, в том числе Россию, для сотрудничества в этой области, сообщает местный информационный портал Rappler.

"Официальное письмо об отмене контракта все еще готовится, я подпишу его на этой неделе. Мы рассматриваем Корею, Россию, Китай, Турцию и другие страны для (покупки) средних транспортных вертолетов взамен Bell 412", — заявил министр, выступая перед журналистами.

Ранее Канада и Филиппины заключили сделку на 233 миллиона долларов о приобретении Манилой 16 вертолетов типа Bell 412EPI. Впоследствии власти Канады заявили о намерении пересмотреть сделку по продаже вертолетов Филиппинам в связи с планами Филиппин использовать их в военных операциях на территории страны. На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился отменить сделку.

Как заявлял министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампейн, протокол о сотрудничестве с Филиппинами был подписан еще в 2012 году, на тот момент власти страны заявляли, что планируют использовать технику в поисково-спасательных операциях, а не в военных.