В Австрии столкнулись пассажирские поезда

ВЕНА, 12 фев — РИА Новости. Один человек погиб, до 20 пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в федеральной земле Штирия на юго-востоке Австрии, сообщает газета Kleine Zeitung.

Инцидент произошёл на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф около 12.25 (14.25 мск). Издание уточняет, что среди пострадавших несколько получили легкие ранения.

На место случившегося прибыли спасательные и пожарные службы.

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