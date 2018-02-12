Украинское телевидение объявило бойкот ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом в интервью правительственной газете "Урядовый курьер" сообщил директор НОТУ Зураб Аласания.

"Мы отказываемся его (ЧМ-2018. — Прим. ред.) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ были куплены еще до 2013 года. Это трудное решение", — сказал Аласания. При этом он отметил, что под влиянием НОТУ, которой принадлежат каналы "UA:Перший" и "UA:Культура", другие телекомпании тоже собираются отказаться от освещения ЧМ-2018.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал сограждан не ездить в Россию на чемпионат. Он также признался, что его ведомство "сделало все", чтобы турнир не состоялся, однако в силу "ограниченных возможностей" не сумело достичь цели.

При этом президент Петр Порошенко заявил, что украинские болельщики должны сами решать, ехать ли им в Россию.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. Сборная Украины на ЧМ-2018 не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.