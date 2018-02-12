Глава МИД Ирана примет участие в форуме по восстановлению Ирака

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в Международном инвестиционном форуме по послевоенному восстановлению Ирака, который проходит в Кувейте, сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Масштабное мероприятие, участие в котором принимают представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний, стартовало в понедельник в кувейтской столице.

"Министр иностранных дел нашей страны Мохаммад Джавад Зариф примет участие в международной конференции по восстановлению Ирака в Кувейте", — сообщил Касеми в Telegram-канале. В сообщении отмечается, что Иран приветствует проведение этого форума и считает международное участие в нем делом необходимым и "шагом в правильном направлении".

Представитель МИД Ирана добавил, что Тегеран продолжит оказывать конструктивную поддержку Ираку, направленную на восстановление и развитие экономики и других сфер этой страны, в период, наступивший после разгрома террористической группировки "Исламское государство"*.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры Ирака после победы над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов. О победе над ИГ правительство Ирака объявило в декабре 2017 года.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.