В КНР сделали огромную собаку из снега в преддверии китайского Нового года

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Гигантская скульптура из снега, изображающая группу собак, появилась близ города Шэньян в северо-восточной китайской провинции Ляонин в преддверии празднования китайского Нового года, символом которого будет желтая земляная собака.

Как сообщает агентство Синьхуа , более 100 скульпторов трудились целую неделю, чтобы из 60 тысяч кубометров снега создать скульптурную композицию — собаку с четырьмя щенками. Высота скульптуры составляет 20 метров, ширина – 55,66 метра, а длина 120 метров.

Новый год в Китае наступит в ночь на 16 февраля, к нему готовятся во всех провинциях страны, на улицах появляются украшения, преимущественно красного и желтого цветов, повсюду размещают изображения собак в виде плакатов, скульптур, бумажных фонарей, рисунков, в магазинах большой популярностью пользуются игрушки-собаки разных размеров, сделанные преимущественно из красного шелка.

To celebrate the Year of the Dog, Chinese artists have made a 20-meter-tall, 120-meter-long snow dog pic.twitter.com/EYt37Ktijd — China Xinhua News (@XHNews) 12 февраля 2018 г.

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