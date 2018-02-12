RT вышел в финал премии New York Festivals в 17 номинациях

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал международного конкурса New York Festivals, опередив по числу номинаций телеканалы CNN, BBC и Sky News.

Так, в категории "Лучшее освещение срочных новостей" за победу поборется новостной выпуск, посвященный референдуму о независимости Каталонии, а в номинации "Лучшее освещение продолжительного события" — специальный эфир RT о проведении парламентских выборов в Германии.

Проморолики RT #1917LIVE стали финалистами в номинациях "Цифровой спецпроект" и "Кинематография". Проект посвящен 100-летию революции в России и воссоздает в Twitter события тех дней "в режиме реального времени".

В категории "Лучший спортивный выпуск новостей" представлен спецвыпуск, посвященный заключительному матчу Кубка Конфедераций-2017 в России. В эфире ведущие RT Нил Харви и британский футболист Стэн Коллимор рассказали о матче Германия-Чили из специальной студии на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ролик RT о Кубке Конфедераций номинирован в категории "Спецэффекты: промо".

Спецвыпуск программы On Contact телеканала RT America с участием лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса претендует на главный приз сразу в трех номинациях: "Лучшее интервью", "Лучший репортаж-расследование", "Освещение общественно важных вопросов". Эпизод программы посвящен проблеме наркомании в США.

Также финалистами в различных категориях стали заставка программы RT на испанском "Политическая кухня", проморолики о корреспондентах телеканала Алиане Ньевес, Хулии Доминзайн и Рубене Карселье, ролик, рекламирующий RT в соцсетях, а также промо спецэфира о президентских выборах во Франции и программы Оксаны Бойко Worlds Apart.

На победу в трех категориях "Документалистика" претендуют документальные фильмы телеканала, посвященные войне в Сирии, социальным кастам в Индии и движению, борющемуся за чистоту морей и океанов.

RT — единственный российский канал, пятикратно номинированный на престижную телевизионную премию Emmy, и многократный призер New York Festivals.