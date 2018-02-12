Евросоюз призвал Турцию воздержаться ухудшения отношений с соседями

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз призвал Турцию воздержаться от действий, наносящих ущерб добрососедским отношениям, в связи с действиями Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, заявила заместитель официального представителя ЕК Мина Андреева.

"Турция должна однозначно придерживаться добрососедских отношений и избегать любого рода источников конфликта, угроз или действий, направленных против страны-члена и наносящих ущерб добрососедским отношениям и мирному урегулированию спора", — сказала Андреева журналистам, комментируя действия Турции в ИЭЗ Кипра.

Она заявила, что "ЕС также отмечает необходимость соблюдения суверенитета стран-членов в их территориальных водах и воздушном пространстве".

Корабли турецкого флота с пятницы блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в ИЭЗ Кипра для итальянской нефтяной компании ENI, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу. До этого итальянская нефтегазовая компания ENI вместе с французской Total проводили бурение на участке номер 6 в ИЭЗ Кипра и 8 февраля подтвердили наличие запасов газа на месторождении "Калипсо 1".

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил в воскресенье, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.