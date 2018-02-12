Тиллерсон считает, что время для переговоров с КНДР еще не пришло

КАИР, 12 фев — РИА новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что время для переговоров с Северной Кореей еще не пришло.

"Мы должны провести подготовку к таким переговорам, чтобы обсудить основы переговорного процесса", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции в Каире.

Он также подчеркнул, что возможность диалога с Северной Кореей зависит, прежде всего, от желания последней. "Невозможно вести диалог без соответствующего желания", — отметил госсекретарь.

В свою очередь, глава МИД Египта Самех Шукри подтвердил, что в ходе его переговоров с американским коллегой "состоялось обсуждение кризиса вокруг Северной Кореи". Он также пояснил, что отношения Каира с Пхеньяном ограничиваются дипломатическим представительством в этой стране, а также призвал к мирному урегулированию кризиса в этом регионе в целях сохранения международной безопасности.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в воскресенье в Каир, который стал первым пунктом его ближневосточного турне. Ожидается, что помимо Египта в рамках своего турне госсекретарь посетит Иорданию, Турцию, Ливан и Кувейт.