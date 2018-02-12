Эксперт: украинские спецслужбы работают в интересах США

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинские спецслужбы работают в интересах США, и случай с задержанным в Крыму украинца за шпионаж, вероятно, не исключение, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ранее в понедельник Федеральная служба безопасности РФ обнародовала кадры задержания в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

"Конечно, украинские спецслужбы научены опытом Советского союза, но этот опыт был положительный. Сейчас пришло новое поколение, которое настроено резко против России. И шпионаж, который идет в пользу Украины, идет еще и в пользу первого союзника Украины — Соединенных Штатов Америки", — сказал Гончаров.

По его словам, информация о Росгвардии представляет интерес для потенциальных противников России.

"На сегодняшний день Росгвардия является серьезной силовой структурой в нашей стране, потому что вы прекрасно знаете, что весь силовой блок, который был в МВД, он передан в Росгвардию, и Росгвардия сейчас занимается практически всеми силовыми вопросами, которыми раньше занималось МВД. Так что на сегодняшний момент интересы, которые защищает Росгвардия в России, они, конечно, интересуют наших противников", — добавил он.