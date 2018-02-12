В Киеве оценили шансы на появление миротворцев ООН в Донбассе в этом году

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Миротворческая миссия ООН вряд ли появится в Донбассе до конца этого года из-за длительного механизма ее согласования, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Я убежден, что удастся договориться по вопросу миротворцев, но это процедура достаточно длительная, даже с точки зрения внутренней бюрократии ООН, поэтому у меня нет оптимизма, что до конца текущего года миротворцы появятся в Донбассе", — сказал Тука журналистам в понедельник.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.