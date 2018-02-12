В Хорватии более тысячи человек протестуют против визита президента Сербии

БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Протест против визита в Хорватию президента Сербии Александра Вучича собрал в центре Загреба свыше тысячи человек, передает национальное телевидение HRT.

Сербский президент прибыл в Хорватию с двухдневным визитом, где его перед резиденцией в районе Пантовчак торжественно встретила глава республики Колинда Грабар-Китарович, с которой он проведет разговор за закрытыми дверями. В то же время на центральной площади хорватской столицы – Трг Бана Елачича собрались свыше тысячи человек с национальными флагами, символикой военных подразделений времен вооруженных конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии, толпа настроена эмоционально.

"На площади Бана Елачича собрались свыше тысячи протестующих. Их могло бы быть больше, если бы полиция в 7 утра (9.00 мск) не перекрыла доступ к первоначальному месту проведения и акция была перенесена сюда. Из-за этого и самого визита Вучича над толпой звучит лозунг "предательство!", — передает телеканал.

Отмечается, что протест проходит под усиленным контролем полиции, включая спецподразделения.

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Ранее объединения хорватских ветеранов вооруженного конфликта 1990-х годов в бывшей Югославии и их семей призывают к массовому митингу протеста в центре Загреба. Во главе инициативы о массовом митинге протеста стало Объединение вдов защитников Республики Хорватия в Отечественной войне (1990-1995 годов). К вдовам примкнули другие ветеранские организации и отдельные деятели.

Члены руководства Хорватии в минувший четверг активно отреагировали на опасения Белграда, что в ходе предстоящего визита президента Сербии в Загреб его ожидают неприятности с усташами (хорватскими ультранационалистами). Перед тем глава минобороны и близкий соратник сербского лидера Александр Вулин заявил, что отговаривал Вучича от поездки в Хорватию в феврале, потому что "там на площадях соберутся усташи и будут протестовать против его визита". Вулин также выразил опасения за личную безопасность главы сербского государства.

МИД Хорватии в конце января выразил сомнение в своевременности приглашения президентом Колиндой Грабар-Китарович сербского коллеги на фоне обострившейся полемики между государствами. Вучич перед тем официально ответил согласием на приглашение и уточнил, что планирует приезд на 12-13 февраля.