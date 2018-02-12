В Хорватии более тысячи человек протестуют против визита президента Сербии

БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Протест против визита в Хорватию президента Сербии Александра Вучича собрал в центре Загреба свыше тысячи человек, передает национальное телевидение HRT.
"На площади Бана Елачича собрались свыше тысячи протестующих. Их могло бы быть больше, если бы полиция в 7 утра (9.00 мск) не перекрыла доступ к первоначальному месту проведения и акция была перенесена сюда. Из-за этого и самого визита Вучича над толпой звучит лозунг "предательство!", — передает телеканал.
Отмечается, что протест проходит под усиленным контролем полиции, включая спецподразделения.
#Zagreb: Prosvjed povodom posjete srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića https://t.co/BZhInUiJfT #prosvjed #Hrvatska #AleksandarVučić pic.twitter.com/I5V0AUA1mp— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) 12 февраля 2018 г.
Ранее объединения хорватских ветеранов вооруженного конфликта 1990-х годов в бывшей Югославии и их семей призывают к массовому митингу протеста в центре Загреба. Во главе инициативы о массовом митинге протеста стало Объединение вдов защитников Республики Хорватия в Отечественной войне (1990-1995 годов). К вдовам примкнули другие ветеранские организации и отдельные деятели.
МИД Хорватии в конце января выразил сомнение в своевременности приглашения президентом Колиндой Грабар-Китарович сербского коллеги на фоне обострившейся полемики между государствами. Вучич перед тем официально ответил согласием на приглашение и уточнил, что планирует приезд на 12-13 февраля.