Более 2,5 миллиона ливийцев зарегистрировались для участия в выборах

КАИР, 12 фев — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше двух с половиной миллионов ливийцев зарегистрировались в качестве избирателей на предстоящих в середине 2018 года президентских и парламентских выборах в Ливии, сообщил РИА Новости спикер Палаты представителей (парламент) Ливии Акиля Салех.

Выборы президента, а также законодательного собрания Ливии могут пройти в середине 2018 года.

"Для принятия участия на выборах уже зарегистрировались свыше двух с половиной миллионов избирателей, учитывая, что всего наш народ насчитывает 5-6 миллионов человек. Это говорит о том, что ливийцы хотят идти на выборы", — сказал глава парламента.

Сам 74-й летний Акиля Салех, по его словам, пока не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.