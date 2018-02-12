Москва привержена реализации Минских соглашений, заявил Песков

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москва была и остается привержена идее полной реализации Минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию на Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

"Вы знаете, что Москва была и остается стороной-гарантом, приверженной идее полной реализации минских договоренностей. К сожалению, в годовщину подписания нам мало чем похвастаться", — сказал Песков.

На вопрос журналистов, есть ли возможность того, чтобы в Киеве и Москве ситуацию на Донбассе называли одинаково, Песков ответил, что "как в столицах трактуют и называют конфликт, это, скорее, вторично".

"Первично — насколько столицы готовы реализовывать и способствовать реализации минских договоренностей", — отметил он.