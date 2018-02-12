Украинцы должны сами решать, ехать ли на ЧМ-2018 в Россию, заявил Порошенко

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что футбольные болельщики должны сами решать, ехать ли им на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов, чья футбольная сборная не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу, попросил украинских фанатов не ехать в Россию на мундиаль. Сама же футбольная сборная Украины, напротив, делала все, чтобы попасть на турнир в Россию, в рамках отборочного цикла к чемпионату мира, но не смогла выйти из группы.

"Футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию на фоне российской агрессии на Украине и в Сирии. Я хотел бы, чтобы мир послал общий сигнал и также вне политических дебатов показал, что мы не принимаем эту политику", — заявил Порошенко в интервью немецкому таблоиду Bild.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В Сирии с сентября 2015 года Россия проводит операцию против террористов по запросу официального Дамаска.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России.