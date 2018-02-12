Советник министра Ирака рассказал о первом этапе восстановления страны

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 фев — РИА Новости. Ираку для восстановления инфраструктуры страны после победы над террористической группировкой ИГ* на первом этапе потребуется 25 миллиардов долларов, заявил РИА Новости советник министра водных ресурсов арабской республики Зафир Хусейн.

О победе над террористами правительство Ирака объявило в декабре 2017 года.

"На первом этапе, который может продлиться десять лет, мы нуждаемся в 25 миллиардах долларов США. Общая сумма, в которой мы нуждаемся для выполнения всех программ, составляет 104 миллиарда долларов США", — сказал чиновник.

По словам Зафира Хусейна, в первую очередь средства требуются для возведения жилья и строительства объектов инфраструктуры в пострадавших от боевых действий районах страны.

Международный инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака начался в понедельник в кувейтской столице. Масштабное мероприятие, участие в котором принимают представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний пройдет с 12 по 14 февраля.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.