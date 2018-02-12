В Афинах возле офиса супруги оппозиционера прогремел взрыв

АФИНЫ, 12 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер греческой консервативной оппозиционной партии Кириакос Мицотакис сообщил, что возле офиса его супруги Маревы Грабовски-Мицотаки взорвано самодельное взрывное устройство.

По данным СМИ, самодельное взрывное устройство было взорвано около трех часов ночи возле входа в офис. Взрывом незначительно повреждена входная дверь. Происшествие расследует управление безопасности Аттики.

Мицотакис обвинил правительство Греции в причастности к происшествию.

"К этому ведет беспощадное преследование из подполья Дворца Максима (резиденции премьера Греции – ред.) и выразителей их взглядов, цель которых, конечно, ударить по мне. Мы их не боимся, и это не пройдет", — написал Мицотакис в своем аккаунте в Twitter.

Между тем пресс-служба премьер-министра Алексиса Ципраса осудила нападение на офис супруги Мицотакиса.

"Мы твердо и решительно осуждаем нападение на предприятие г-жи Маревы Грабовски-Мицотаки", — говорится в кратком заявлении пресс-службы.

Супруга Мицотакиса Марева Грабовски несколько месяцев назад оказалась в центре скандала с Paradise Papers – публикацией материалов о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков и крупнейшие компании. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов за период свыше 50 лет.

Согласно этим материалам, компании супруги Мицотакиса были зарегистрированы на Кайманах и британских Виргинских островах. Грабовски заявила, что вся ее деятельностью была абсолютно законной и отражена во всех биографических материалах, доступных любому.

Помимо этого в последние дни в Греции разгорается новый коррупционный скандал –фармацевтическая компания Novartis, одна из крупнейших в мире, обвиняется в подкупе политиков и врачей для продвижения лекарств и завышения цен. Глава Минюста Греции Ставрос Контонис заявил, что дело Novartis — "самый большой скандал с момента создания современного греческого государства", серьезнее дела со взятками Siemens. Среди фигурантов – два бывших премьера и восемь экс-министров, в основном из партии "Новая демократия", несколько тысяч врачей и чиновников. Политики, имена которых опубликовала пресса, отвергли любую причастность к делу Novartis.