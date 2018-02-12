Саакашвили не придет в понедельник в прокуратуру Киева на допрос

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не придет в понедельник на допрос в прокуратуру Киева по экстрадиционной проверке, заявил РИА Новости адвокат политика Павел Богомазов.

Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили по запросу Грузии. Политик был вызван на допрос в понедельник. Саакашвили, утративший грузинское, а потом и украинское гражданство, пытался добиться на Украине статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако в этом ему было отказано, политик обжалует это решение в судебном порядке.

"Впервые слышу о вызове (на допрос – ред.). Повесток не получали", — заявил Богомазов.

При этом другой адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил РИА Новости, что защита считает незаконной экстрадиционную проверку. "Мы против такой проверки, потому что считаем ее незаконной", — сказал Чернолуцкий.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. Миграционная служба ранее выдала Саакашвили документ, временно подтверждающий его легальное пребывание на Украине. Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.