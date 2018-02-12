Авторы Regnum обжалуют приговор белорусского суда

МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Один из белорусских авторов российского агентства Regnum Юрий Павловец сообщил РИА Новости, что намерен направить в понедельник жалобу на приговор суда, признавшего его виновным по делу о национальной розни, двое других осужденных уже воспользовались этим правом.
"Сегодня будем подавать (жалобу — ред.)", — сказал Павловец.
По мнению собеседника агентства, суд не смог доказать его вину в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, а в приговоре в отношении трех обвиненных, текст которого занимает 23 страницы, содержатся только ссылки на заключение экспертов по делу.
"Не подавать апелляцию нет смысла: два человека (Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин — ред.) уже подали и приговор все равно в силу не вступит (до рассмотрения жалоб — ред.)", — сказал Павловец.
Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов.
Союз журналистов России выразил обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации считают, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.