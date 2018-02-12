Авторы Regnum обжалуют приговор белорусского суда

МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Один из белорусских авторов российского агентства Regnum Юрий Павловец сообщил РИА Новости, что намерен направить в понедельник жалобу на приговор суда, признавшего его виновным по делу о национальной розни, двое других осужденных уже воспользовались этим правом.

Минский городской суд 2 февраля признал белорусских авторов Regnum виновными в разжигании национальной вражды или розни и приговорил их к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

"Сегодня будем подавать (жалобу — ред.)", — сказал Павловец.

По мнению собеседника агентства, суд не смог доказать его вину в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, а в приговоре в отношении трех обвиненных, текст которого занимает 23 страницы, содержатся только ссылки на заключение экспертов по делу.

"Не подавать апелляцию нет смысла: два человека (Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин — ред.) уже подали и приговор все равно в силу не вступит (до рассмотрения жалоб — ред.)", — сказал Павловец.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum. В Минском городском суде рассматривалось в открытом режиме уголовное дело по обвинению Дмитрия Алимкина в разжигании национальной вражды или розни, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — в этом же преступлении, а также в незаконной предпринимательской деятельности. В ходе судебного слушания государственный обвинитель отказался от обвинения двух авторов по статье о незаконном предпринимательстве. Обвиняемые свою вину не признали.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов.

Союз журналистов России выразил обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации считают, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.