Посол России в Армении рассказал об уровне отношений Москвы и Еревана

ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. У Армении и России очень продвинутые отношения во всех сферах, и нет такой, где бы государства не сотрудничали. Об этом в интервью Sputnik Армения заявил чрезвычайный и полномочный посол России в закавказской республике Иван Волынкин.

"Российско-армянские отношения базируются на многовековой дружбе, взаимной поддержке, культурном и духовном родстве. Можно без преувеличения сказать, что наши отношения вышли на уровень доверительного союзнического взаимодействия и продолжают непрерывно расширяться и углубляться", — сказал дипломат.

Он отметил, что реализуются важные межгосударственные договоренности по стратегическим проектам, в том числе в экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

"Многоплановое взаимодействие отвечает коренным интересам народов наших стран, способствует обеспечению безопасности и устойчивому развитию", — резюмировал Волынкин.

Посол выразил уверенность, что позиции России и Армении по основным международным проблемам совпадают или близки. Стороны сотрудничают на всех международных площадках, регулярно проводят межмидовские консультации для координации своих действий по всем направлениям. В ноябре прошлого года министры иностранных дел Сергей Лавров и Эдвард Налбандян подписали план межмидовских консультаций на 2018-2019 годы.

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