В Латвии начался сбор подписей против повышения зарплат врачам

РИГА, 12 фев — РИА Новости. На платформе общественных инициатив ManaBalss.lv стартовал сбор подписей против повышения зарплат латвийским врачам и за переход на бонусную систему оплаты их труда, сообщает Sputnik Латвия.

Автор инициативы Романс Сучакс поясняет, что повышение зарплат ничего не изменит в системе здравоохранения Латвии и не улучшит качество медицины, поэтому необходимо перевести медиков на бонусную систему, чтобы у них была мотивация помогать людям.

"От повышения зарплаты врачи, наоборот, не станут уделять больше внимания пациенту, не смогут лучше установить правильный диагноз своевременно, а также назначить правильное и адекватное лечение", — говорится в тексте инициативы.

Сучакс уверяет, что постоянное повышение зарплат сделает врачей более беспечными, кроме того, есть шанс, что медики будут постоянно требовать увеличения своих доходов, а люди от этого здоровее не станут.

Сэкономленные на зарплатах деньги Сучакс предлагает пустить на бесплатную внеочередную диагностику всего организма для людей старше 30, которую можно было бы проводить примерно один раз в три года или раз в шесть лет. Также, по мнению автора инициативы, средства можно потратить на снижение стоимости дорогих операций или лекарственных препаратов.

Помимо этого, Сучакс предлагает приглашать высококвалифицированных врачей из Европы, чтобы они могли создать конкуренцию латвийским врачам и поднять планку качества их работы.

Сучакс также пояснил, как должна функционировать бонусная система.

"Бонусная программа могла бы работать по простому принципу. После оказанной врачом помощи пациенту мог бы выдаваться опросник об удовлетворенности оказанными медицинскими услугами. В конце опроса пациент подтверждал бы эти данные своей подписью", — сказано в инициативе.

По таким опросникам Сучакс предлагает судить, каким врачам поднимать зарплату, а каким нет. Недобросовестным медикам зарплату вообще предлагается снижать.

Ранее сообщалось, что бюджетные расходы на медицину в Латвии в 2018 году превысят миллиард евро. Кроме того, дополнительные 194 миллиона евро будут потрачены исключительно на рост зарплат врачей.

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