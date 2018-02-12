"Тот еще защитник приватности": в ФБР назвали главу Apple лицемером

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники ФБР раскритиковали главу Apple Тима Кука за действия компании во время расследования стрельбы в Сан-Бернардино. В переписке, опубликованной сенатским комитетом по внутренней безопасности и делам правительства, гендиректора компании называют "лицемером".

В феврале 2016 года Apple отказалась взламывать iPhone, которым пользовался один из стрелков, что, как утверждается в переписке, могло препятствовать расследованию теракта. В итоге следствие получило данные с нужного смартфона, обратившись к частной компании.

"Знаешь, что во всей этой истории с Apple бесит больше всего? То, что Тим Кук строит из себя ярого защитника приватности. Ага, конечно. Его операционная система (iOS — прим. ред.) целиком создана для слежки, и сделана так, чтобы я об этом даже не знал", — приводит Business Insider слова агента ФБР Питера Стржока.

"Знаю. Он лицемер", — ответила Стржоку юрист бюро Лиза Пейдж.

В 2015 году злоумышленники устроили стрельбу в центре помощи людям с психическими расстройствами в Сан-Бернардино. Шестнадцать человек, включая обоих стрелков, погибли, еще 24 были ранены. ФБР признало инцидент терактом.