Греция обвинила Турцию в нарушении суверенных прав Кипра

АФИНЫ, 12 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции заявило, что Турция нарушает международное право и суверенные права Кипра, мешая бурению в кипрской исключительной экономической зоне.
Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил в воскресенье, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.
"Турция продолжает ставить под сомнение международное право, грубо нарушая суверенные права Республики Кипр в Восточном Средиземноморье. Мы призываем Турцию воздержаться от дальнейших незаконных мер и выполнить свои обязательства по международному праву", — говорится в заявлении МИД.
Афины отмечают, что провокационное поведение Турции несовместимо с поведением страны-кандидата для членства в ЕС.
"Мы приветствуем сдержанную и спокойную позицию Республики Кипр, которая подтверждает свою роль столпа стабильности в Восточном Средиземноморье", — говорится в документе.