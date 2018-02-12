Два застрявших в Таиланде школьника из Якутии вылетели в Россию

БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Последние двое подростков из группы якутских школьников, застрявшей в Таиланде без средств после окончания международного культурного фестиваля в результате сбоя в подаче транспорта в аэропорт в день вылета, в понедельник вылетели домой, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Ранее сообщалось, что десять из двадцати членов группы уже вернулись на Родину, а остальные должны были вылететь домой 11 и 12 февраля рейсами авиакомпании S7.

"Сегодня вылетели в Новосибирск рейсом авиакомпании S7 две девочки, последние из группы подростков из Якутии, остававшихся в Таиланде, сотрудники посольства их проводили до самолета", — сообщил РИА Новости дипломат.

"Еще восемь человек двумя группами по четыре вылетели домой вчера", — добавил консул.

Школьники из Якутии опоздали на обратный рейс после окончания культурного фестиваля, в котором они принимали участие. Опоздание произошло из-за того, что автобус, который должен был доставить их в аэропорт, не оказался в назначенное время в назначенном месте.

Пока школьники находились в Бангкоке, им помогала община Русской православной церкви в Таиланде: на собранные церковью средства оплачивалось проживание школьников в гостинице в районе международного аэропорта Суваннапхум и питание. Православная община также организовала для них экскурсии и культурную программу. Посольство России обеспечивало отправку подростков домой, провожая каждую группу на самолет. В связи с нехваткой мест на рейсах из-за пикового туристического сезона школьников отправляли группами по три – четыре человека в разные дни. Новые авиабилеты для подростков и их учительницы взамен ставших недействительными из-за опоздания на рейс были приобретены в Новосибирске.