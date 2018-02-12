Киев тормозит выполнение Минских соглашений, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Выполнение всех пунктов минских соглашений тормозит неразрешенность политических вопросов, которые являются основой урегулирования ситуации в Донбассе, заявила журналистам в понедельник исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.
Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию на Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.
"Неразрешенность политических вопросов… тормозит выполнение других пунктов Комплекса мер. Ведь именно политические пункты должны стать основой для комплексного и долгосрочного урегулирования ситуации в Донбассе", — сказала Никонорова.
По ее словам, вместо прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев пытается "обойти образовавшийся тупик через произвольную трактовку минских соглашений и законодательной самодеятельности".
Она добавила, что именно "деструктивная позиция" Киева в вопросе выполнения Комплекса мер привела к кризису Минских соглашений.