Киев тормозит выполнение Минских соглашений, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Выполнение всех пунктов минских соглашений тормозит неразрешенность политических вопросов, которые являются основой урегулирования ситуации в Донбассе, заявила журналистам в понедельник исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию на Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

"Неразрешенность политических вопросов… тормозит выполнение других пунктов Комплекса мер. Ведь именно политические пункты должны стать основой для комплексного и долгосрочного урегулирования ситуации в Донбассе", — сказала Никонорова.

По ее словам, вместо прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев пытается "обойти образовавшийся тупик через произвольную трактовку минских соглашений и законодательной самодеятельности".

"Таким образом, Украина демонстрирует свою незаинтересованность в восстановлении мира в Донбассе, не предпринимая никаких конкретных шагов, а лишь создавая видимость деятельности по реализации Комплекса мер. Тем не менее, мы уверены, что эта игра на публику со стороны киевских властей не произведет впечатления на страны-гаранты Минских соглашений и международные организации", — заявила Никонорова.

Она добавила, что именно "деструктивная позиция" Киева в вопросе выполнения Комплекса мер привела к кризису Минских соглашений.