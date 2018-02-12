Варшава активно готовится к делам об обвинении польского народа в Холокосте

ВАРШАВА, 12 фев — РИА Новости. Польские прокуратуры активно готовятся к делам об обвинении польского народа в Холокосте в соответствии с новым законом, который предусматривает за это уголовную ответственность.

На минувшей неделе президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

Прокуратура польского города Свидница информирует граждан о возможности подачи таких исков. "В связи с появившимися в статьях в интернете, СМИ, социальных сетях формулировок, аналогичных или близких к определению "польский концентрационный лагерь", прокурор Свидницы сообщает о возможности подачи лицами, оскорбленными использованием этих формулировок, исков о нарушении личных прав", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте прокуратуры.

Одновременно сообщается, что "прокурор может подать такой иск в пользу указанного лица, оскорбленного вышеуказанными формулировками", уже руководствуясь обновленным законом.

В свою очередь прокуратура в Быдгоще сообщает, что с октября 2006 года "выявлено без анализа контекста" 543 случая употребления термина "польские лагеря смерти" и подобных ему в интернет-публикациях, СМИ и социальных сетях.

"Оскорбленные такими формулировками могут подать иск о нарушении личных прав. Полномочия для подачи такого иска в пользу указанного лица имеет также прокурор", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В соответствии с новым законом, наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский же мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.