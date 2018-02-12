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В мире

Годовщина Минских соглашений: в ДНР не видят ощутимого прогресса

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (97)
11:1712.02.2018
(обновлено: 11:22 12.02.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области. Архивное фотоВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Комплекс мер по выполнению минских соглашений позволил остановить активные боевые действия в Донбассе и создать политическую площадку для переговоров, однако и спустя три года после его подписания ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Председатель СПЧ Михаил Федотов на заседании совета. 30 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Федотов рассказал, зачем нужны были минские соглашения

"Минск-2"

В феврале 2015 года возникла необходимость создать и подписать документ, который в подробностях описал бы все то, что необходимо выполнить в рамках уже существующих договоренностей для нормализации ситуации в Донбассе и окончательного перехода конфликта от боевых действий к политическим переговорам. По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, такая мера потребовалась по причине того, что Киев попытался переиначить достаточно обтекаемые формулировки уже имевшихся документов.

"Изначально был меморандум. Но Украина попыталась все переиначить и ушла от выполнения. Конкретизация была закреплена благодаря тому, что более 16 часов потратили руководители стран "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция, Германия — ред.) на то, чтобы согласовать моменты. Это конкретизация, это своеобразная "дорожная карта" по выполнению Минских соглашений", — сказала РИА Новости Пушилин.

© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкЖители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам

В момент подписания Комплекса мер 12 февраля 2015 года в районе города Дебальцево на севере Донецкой области в результате операции ополчения ДНР в окружении оказалась группировка вооруженных сил Украины. Штаб ополчения неоднократно сообщал о плачевном положении украинских силовиков в этом районе. Официальный Киев опровергал происходящее в Дебальцево.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров назвал украинский закон о реинтеграции Донбасса колоссальной ошибкой
"Украина опять же была вынуждена сесть за стол переговоров в "нормандском формате". Когда принуждали (президента Украины Петра) Порошенко подписать и остановить военные действия, которые шли тогда в районе Дебальцево, Порошенко отказывался несколько дней подписывать. Он говорил, что нет окружения, что его войска борются с агрессией с нашей стороны",- вспоминает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Как и в 2014 году, после подписания очередного документа наступательные действия, а вместе с ними и активная фаза боевых действий в Донбассе на время остановились.

Бег на месте

Спустя три года стало понятно, что ситуация по-прежнему стоит на месте. Ни один из пунктов Комплекса мер не выполнен. Оперативное командование ДНР продолжает сообщать о систематических обстрелах со стороны украинских силовиков с использованием вооружения, которое должно было быть отведено от линии соприкосновения на расстояние, не позволяющее вести огонь.

"Если с военной точки зрения, то не выполнен ни один пункт Минских соглашений. Весь перечень, который можно перечислить, — ни один не выполнен. Это как по гуманитарной программе, так и по военной, и по социальной",- сказал РИА Новости Басурин.

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

В политической части ситуация также не сдвинулась с мертвой точки. Представители ДНР в рабочих подгруппах на переговорах в Минске и в контактной группе после каждой очередной встречи отмечают, что процесс идет трудно.

Иверский храм Горловки после артобстрела
© Фото : предоставлено пресс-службой Горловской епархии
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"Выполненным по-прежнему можно считать один пункт — это создание четырех подгрупп для интенсификации выполнения Комплекса мер. В остальном сложностей, наверно, стало даже больше. За этот год мы видим систематическое невыполнение пунктов о прекращении огня, о недопущении к перемещению техники к линии соприкосновения со стороны Украины, мы видим систематическое занятие участков в "серой зоне", населенных пунктов", — сказал Пушилин.

По его словам, Киев не только не предпринимает значимых шагов навстречу, но и всячески пытается усугубить процесс мирного урегулирования. В частности, принятие парламентом Украины закона о реинтеграции Донбасса, который признает Россию "страной-агрессором" и "оккупантом", ставит, по его мнению, под вопрос желание Киева вести конструктивные переговоры.

МИД РФ неоднократно называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Мы, к сожалению, видим принятие закона о реинтеграции, который ставит в первую очередь Украину в неудобную позицию. Мы не видим каких-то шагов, чтобы Украина выходила из Минских соглашений, значит, они будут продолжать вести переговорный процесс. Но согласно данному закону, мы теперь "оккупационная администрация", Россия — агрессор. Как это должно происходить, и с каким лицом Украина будет принимать участие в переговорах — вопрос", — сказал Пушилин.

Но есть и такие моменты, которые все-таки удалось выполнить. "Тем не менее, за три года мы все же пришли к некоторому конструктиву: это касается создания районов, где должно было проходить разведение сил и средств: на участке № 2 – "Золотое" разведено 1 октября 2016 года, на участке № 3 – "Петровское" разведено 7 октября 2016 года", — сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками

По его оценке, частично удалось реализовать договоренности о разведении вооружения, но украинские силовики все равно возвращают артиллерию и танки на исходные позиции тогда, когда им это выгодно.

Переговоры продолжатся

Несмотря на все трудности в переговорном процессе, власти ДНР не оставляют надежды на успех и настроены продолжать переговоры.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Переговоры будут продолжены, у нас практически до конца года расписан график встреч. Будет ли он конструктивен с украинской стороны, этот переговорный процесс, — пока я таких перспектив не вижу, исходя из позиции последней встречи. Но абсолютно убежден, что Украина не допустит убийственного для себя шага просто выйти из Минских соглашений", — сказал Пушилин.

При этом за время существования минского процесса украинские силовики заняли практически всю нейтральную территорию вдоль линии соприкосновения. При этом уровень подготовленности украинской армии заметно возрос за время перемирия.

"Профессиональный уровень противника вырос. Подписание договора нужно было только для одной цели — провести реорганизацию армии. Они ее сделали и до сих пор делают. Провести пополнение материальных средств, в живой силе у них особо проблем не было. Желающих у них много было здесь, помародерствовать и поубивать… Плюс финансовая, техническая и военная помощь, которая осуществляется различными государствами мира Украине. С профессиональной точки зрения они стали лучше", — считает Басурин.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий рассказал, как Запад использует Минские соглашения
Обстрелы территории ДНР продолжаются. По информации омбудсмена республики, с начала года ранения получили 32 человека, восемь погибли. На линии соприкосновения продолжают жить мирные люди.

"Я очень положительно отношусь к Минским соглашениям и всегда слежу за их ходом. Потому что каждый раз, когда заключаются какие-то договоренности, это вселяет надежду на то, что наконец-то наступит какое-то затишье, начнут решаться какие-то важные вопросы и здесь, на линии (соприкосновения), становится тише, спокойней. Минские договоренности — это надежда на мир. До подписания последних договоренностей здесь было спокойней. После подписания здесь стало опасно", — рассказала РИА Новости Полина Михель, учитель начальных классов школы села Саханка, расположенного на юге ДНР на линии соприкосновения.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске

Женщина живет в городе Новоазовск и ежедневно рискует жизнью, чтобы добраться на работу. В Саханку ведут две дороги. Одна из них пригодна для проезда только в сухую погоду. Она проходит с обратной стороны села вдоль сельскохозяйственного поля. Вторая, так называемая "дуга", идет со стороны линии соприкосновения в нескольких десятках метров от окопов. Каждый раз жители рискуют оказаться в зоне обстрела.

Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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"Каждый раз мы добираемся из Новоазовска на личном транспорте и пытаемся проехать. Если хорошая погода, мороз, солнце, сухо, значит, мы добираемся по "посадке" (лесополоса — ред.). Если дождь, снег, грязь — тогда нам приходиться ехать по "дуге", а это очень опасно. Мы там как на ладони. Каждый раз мы едем и не знаем, то ли это по нам стреляют, то ли это стреляют по селу, то ли это по балке. Мы каждый раз едем и содрогаемся. Ты слышишь хлопок и не знаешь, куда он приземлится. Тем более, когда наши дети играют, ходят по улицам, центральная улица полностью простреливается. Пули просто свистят", — рассказала Михель.

К сожалению, пока никто не может дать точного ответа на вопрос, когда замолчат орудия. "До тех пор, пока Киев не признает нас стороной конфликта, говорить о конструктивных переговорах не приходится. Все, что мы можем – оборонять границы и параллельно строить и развивать республики, у которых есть будущее", — сказал РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

"Мы не хотим, чтобы проливалась кровь даже украинского солдата, который пришел к нам. Это горе родным и близким. Мы говорим, что не надо этого делать. Давайте разговаривать за столом переговоров. Давайте договариваться. Не болтовней заниматься, а выполнять пункты, которые прописаны", — сказал Басурин.

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