В Пакистане не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом с грузовиком

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек, включая девять женщин и одного ребенка, погибли в ДТП в южном предместье пакистанского города Хайдарабад провинции Синд, сообщает в понедельник телеканал Geo TV со ссылкой на спасательные службы страны.

По информации телеканала, водитель рейсового автобуса, в котором находились погибшие, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Причина аварии пока остается неизвестна. Вскоре после инцидента все пострадавшие были доставлены в близлежащие медучреждения, где им была своевременно оказана помощь.

Власти ведут расследование случившегося.