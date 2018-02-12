В ДНР заявили об обстреле Горловки со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли населенный пункт на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Сегодня в 08.25 с позиций 54 отдельной механизированной бригады в районе Новолуганского противник… обстрелял Доломитное", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании ДНР добавили, что по населенному пункту было выпущено 60 мин различного калибра. "На данный момент выпущено 15 120-миллиметровых мин и 45 82-миллиметровых мин", — сказал представитель командования.

Данные о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняются.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.

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