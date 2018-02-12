Ирак готов дать гарантии инвесторам планирующим восстанавливать страну

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 фев — РИА Новости. Багдад готов дать необходимые гарантии всем странам и организациям-донорам, планирующим принять участие в восстановлении инфраструктуры Ирака, заявил РИА Новости глава комитета по иностранным делам иракского парламента Абдельбари Зебари.

"Мы готовы дать все необходимые гарантии тем, кто их потребует. Мы не против замечаний какой бы ни было стороны", — сказал он в ходе международного инвестиционного форума по послевоенному восстановлению Ирака.

Масштабное мероприятие, участие в котором принимают представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний, стартовало в понедельник в кувейтской столице.

В форуме примут участие и представители России. По словам посла РФ в Багдаде Максима Максимова, Москва на конференции "будет представлена на уровне не ниже замглавы МИД". Кроме того, по его словам участие в форуме подтвердили ряд российских компаний.

Известно, что помимо иракских чиновников и представителей других арабских государств на форуме выступит государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры Ирака после победы над террористической группировкой ИГ* Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов. О победе над ИГ правительство Ирака объявило в декабре 2017 года.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.