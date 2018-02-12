Ирак готов дать гарантии инвесторам планирующим восстанавливать страну

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 фев — РИА Новости. Багдад готов дать необходимые гарантии всем странам и организациям-донорам, планирующим принять участие в восстановлении инфраструктуры Ирака, заявил РИА Новости глава комитета по иностранным делам иракского парламента Абдельбари Зебари.
Масштабное мероприятие, участие в котором принимают представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний, стартовало в понедельник в кувейтской столице.
В форуме примут участие и представители России. По словам посла РФ в Багдаде Максима Максимова, Москва на конференции "будет представлена на уровне не ниже замглавы МИД". Кроме того, по его словам участие в форуме подтвердили ряд российских компаний.
Известно, что помимо иракских чиновников и представителей других арабских государств на форуме выступит государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры Ирака после победы над террористической группировкой ИГ* Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов. О победе над ИГ правительство Ирака объявило в декабре 2017 года.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.