Посольство в Таиланде требует у США объяснить просьбу задержать россиянина

БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Посольство России в Таиланде выясняет судьбу россиянина Сергея Медведева, который был, по сообщениям СМИ, задержан в Бангкоке 2 февраля по запросу ФБР США, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Соснов.

"Мы еще в пятницу направили запрос в полицию о задержании россиянина в Бангкоке по запросу США, однако ответа на этот запрос пока не получили", — сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России.

"Мы также направили таиландским властям заявку на проведение консульского визита к задержанному. На эту заявку пока тоже нет ответа. Нам не должны отказать, но сам факт задержания был обнародован только в пятницу, а потом были выходные, так что, скорее всего, заявку начнут рассматривать только сегодня", — сказал Соснов.

Право задержанного иностранного гражданина на консульские визиты предусмотрено Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

СМИ Таиланда ранее сообщили о задержании в Бангкоке по запросу ФБР гражданина РФ Медведева как обвиняемого в деле о группе международных интернет-мошенников и хакеров, создавших "темный" интернет-сайт, через который осуществлялись мошеннические операции и торговля запрещенными предметами, в том числе наркотиками и оружием, в мировом масштабе. Всего в течение последних недель власти США совместно с местными властями более десятка стран задержали 13 участников предполагаемой "интернет-банды". СМИ Таиланда сообщили, что, по мнению американских правоохранительных органов, россиянин Медведев был "вторым лицом" в банде и принимал непосредственное участие в руководстве этим преступным сообществом.