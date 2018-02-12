Палестина будет добиваться членства в ООН, заявил советник Аббаса

РАМАЛЛАХ, 12 фев — РИА Новости. Палестина продолжит добиваться полноценного членства в ООН, несмотря на вето США, которое при нынешней администрации выглядит еще более неизбежным, чем раньше, сказал в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.
"Я только что вернулся из Японии. Членство Японии пять раз ветировалось в СБ ООН, в основном, Советским Союзом. Сегодня единственной державой, которая применяет право вето, являются Соединенные Штаты. У них есть право заветировать нашу заявку на полноправное членство даже теперь, когда Генассамблея внушительным большинством признала, что мы государство и имеем право на членство. Но Генассмблея не может дать нам полноценное членство", — сказал собеседник агентства.
"Мы продолжим пытаться, и пусть Соединенные Штаты ветируют нас и дальше. Может быть, мир устанет от использования американцами вето в ответ на нашу заявку", — добавил он.
Он подтвердил намерение Аббаса в ближайшее время выступить в СБ ООН, где президент, по словам его советника, подтвердит приверженность Палестины мирному процессу, но потребует перевести его в формат "более справедливый и многосторонний" по сравнению с нынешним монопольным посредничеством США. "Господин Аббас, наш президент, выступит в Совете Безопасности ООН на тему Ближнего Востока. Он просто выступит с речью и уйдет. Он будет говорить то же самое, что я только что вам изложил: что Израиль грубо нарушает существующие соглашения, что Соединенные Штаты откровенно их в этом поддерживают, что пришло время Совету Безопасности одобрить международный мирный процесс на основе устава Объединенных Наций", — сообщил Шаас.
"Скажет он и то, что я все время подразумевал: "Мы сохраняем приверженность мирному процессу. Просто хотим более справедливого и многостороннего его формата", — добавил он.
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