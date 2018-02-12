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Палестина заявила о готовности отказаться от автономии на Западном берегу

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (58)
10:0312.02.2018
(обновлено: 10:13 12.02.2018)
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© Фото : Public domainРазделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан. Архивное фотоРазделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан. Архивное фото
© Фото : Public domain

РАМАЛЛАХ, 12 фев — РИА Новости. Палестинцы могут решиться на роспуск существующих органов самоуправления с возвращением Израилю ответственности за территории и их многочисленное население, сказал в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

Советник президента Палестины Набиль Шаас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Палестина и Россия обсуждают новый формат мирного процесса с Израилем
В соответствии с действующими договоренностями, основная часть палестинского населения Западного берега реки Иордан живет в так называемых зонах А и B, где за обеспечение всех гражданских услуг отвечает Палестинская национальная администрация.

"Я думаю, да. Этот вариант мы обсуждаем", — сказал Шаас, отвечая на вопрос о возможности роспуска ПНА.

"Но знаете, во что это обойдется израильтянам? Они нас контролируют, а мы сами за это платим. Сейчас мы платим за безопасность, образование, дороги, здравоохранение. Мы платим за все, что они контролируют", — добавил он.

Палестинцы понимают, что существование самоуправления облегчает Израилю бремя оккупации, превращая ее в занятие, сравнительно незатратное и удобное.

"Это, конечно, не было так задумано. Замысел был в том, что это только на переходный период — максимум три года. Затем еще два года переговоров об окончательном урегулировании. Самое большее через пять лет у нас будет полностью независимое государство. Этого так и не произошло. Мы все еще живем в первых двух годах соглашения "Газа — Иерихон", и даже оно, очень переходное по своей сути, нарушается Израилем", — сказал Шаас.

В контексте идущего пересмотра отношений с израильтянами он также напомнил о недавнем решении Организации освобождения Палестины, одного из ключевых коллегиальных органов палестинского народа, приостановить признание Израиля, пока тот не признает Палестину.

"Мы сказали, что замораживаем наше признание Израиля, пока он не признает нас. Мы не говорим, что отступаем от этого. Но мы говорим, что Израиль, когда мы подписывали с ним соглашения в Белом доме, согласился на общее и взаимное признание. Мы признали Государство Израиль. А они нас нет! Они тем самым нарушили важный принцип, на что мы какое-то время закрывали глаза. Мы ждали и ждали согласования окончательного статуса. Этого так и не произошло", — сказал Шаас.

"Так что мы приостанавливаем наше признание Израиля до тех пор, пока он не ответит взаимностью", — добавил он.

Ревизии, по словам собеседника агентства, подвергаются и обязательства, которые вытекают из ранее заключенных соглашений с Израилем, в том числе в наиболее чувствительной для обеих сторон части — координации в сфере безопасности.

"Израиль нарушает их вдоль и поперек, но настаивает на том, чтобы мы выполняли свою часть. Именно поэтому мы всерьез рассматриваем возможность размежевания в наших отношениях, пока они не будут выполнять своих обязательств… Поэтому мы отказываемся от взаимодействия по каждому вопросу, где они не соблюдают свою часть договоренности. Если потребуется, мы приостановим все соглашения", — сказал Шаас.

"Взгляните на колониальную поселенческую программу. Это полное нарушение Парижского соглашения, нарушение соглашений, подписанных в Белом доме. Им не разрешается строить колониальные поселения на палестинской земле… Они привезли 600 тысяч поселенцев с тех пор, как были подписаны соглашения, заняли 60% территории Западного берега, контролируют 93% его водных ресурсов. Это невозможная ситуация, которую мы очень тщательно изучаем, чтобы понять, как этому противостоять и восстановить наши права", — продолжил он.

Читайте полный текст интервью с Набилем Шаасом >>

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт

 

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