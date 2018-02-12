В ДНР заявили, что ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (97)

ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило девять раз", — сказал представитель ведомства.

По данным представительства ДНР в СЦКК, силовики выпустили по территории республики 40 мин различного калибра, кроме того, применялись гранатометы, стрелковое оружие и бронетехника.

"Горловское направление: минометы 120 миллиметров — девять мин, 82 миллиметра — 13 мин. Донецкое направление: минометы 82 миллиметра — три мины. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров — пять мин, 82 миллиметра — 10 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 170", — сообщил представитель ведомства.